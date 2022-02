Vélo : comment circuler en toute sécurité ?

C'est un ramassage scolaire un peu particulier. A la place des arrêts de bus, les enfants rejoignent le convoi pour l'école à vélo sous bonne escorte. "Comme on n'a pas encore les pistes cyclables, on a décidé d'accompagner ces enfants, de faire en sorte qu'ils prennent le vélo et utilisent leurs muscles", explique Benjamin Achiary. Dix minutes de trajet les séparent de leur salle de classe, alors l'équipement est obligatoire : casque et gilet.