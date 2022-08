Vélo électrique : des aides pour changer le braquet

Pour Olivier, Nathalie et leurs enfants, les déplacements en vacances se font toujours à vélo. Pour vous inciter à sauter le pas, l’État va augmenter l'aide pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. À partir d'aujourd'hui, elle passe de 200 à 300 euros, et même 400 euros pour les ménages les plus modestes ou si vous êtes en situation de handicap.