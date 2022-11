VIDÉO - Vélo : les cyclistes face à la hausse des accidents mortels

Depuis le début de l’année, le nombre de morts à vélos ne cesse d’augmenter. En octobre, 34 cyclistes ont été tués sur la route, soit sept de plus que l’année dernière à la même période, et 18 de plus qu’en octobre 2019. Conduite dangereuse, mauvaise météo… Les causes sont diverses.

L’association Paris en selle s’est donné pour mission de réduire ces accidents, avec comme priorité le manque de pistes cyclables dans les campagnes. "Quand les cyclistes se déplacent en dehors de ces zones urbaines, là, automatiquement, ils sont en danger parce qu’il n’y a pas d’aménagements spécifiques pour eux", explique un membre de l’association, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.