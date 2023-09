VIDÉO - Vélo ou trottinette : dans le centre-ville d'Amiens, tout le monde doit mettre pied à terre

Dans le centre-ville d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, on ne roule pas, on marche. Depuis vendredi 1er septembre, c'est la nouvelle règle dans la commune. Vélos et trottinettes doivent poser le pied à terre pour circuler, un soulagement pour les piétons. "C'est une bonne chose, parce que c'est une rue dans laquelle il y a pas mal de circulation, des enfants en bas âge qui circulent, des personnes âgées... Et quand ils vont vite c'est très dangereux", se réjouit une passante dans le reportage en tête de cet article.

Un avis partagé par une autre habitante d'Agen : "C'est bien. Parce qu'on se fait rentrer dedans, les vélos s'en foutent, les trottinettes s'en foutent..." Et la mesure est plutôt bien respectée, même si quelques utilisateurs de deux roues se montrent récalcitrants. "À partir du moment où on fait attention, je ne vois pas le problème", estime une cycliste. Mais pour ceux qui restent sur leurs engins, cela peut coûter cher : l'amende peut aller jusqu'à 150 euros.