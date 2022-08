Vélo : un nouveau coup de pouce pour passer à l'électrique

Étudiants, mais aussi retraités, foyers aux revenus modestes, ... Ces primes concernent les personnes déclarant aux impôts moins de 1 124 euros par mois. Pour l'achat d'un vélo neuf, 300 euros de remise. Et jusqu'à 400 euros pour les personnes en situation de handicap. C'est encore plus pour les vélos pliants et les vélos cargos. De 1 000 à 2 000 euros de remise, toujours en fonction des revenus. En Île-de-France, les magasins espèrent toucher une nouvelle clientèle, plus éloignée des centre-villes.