Vignettes Crit’Air : à Toulouse, les voitures polluantes pourront rouler à une condition

Pour ne pas être condamné à tourner en rond sur la rocade et pouvoir enfin entrer dans la ville, une dérogation va être bientôt accordée, mais il s'agit d'une dérogation limitée. En effet, la métropole toulousaine veut accorder une dérogation de 52 jours par an aux véhicules exclus de la zone à faible émission. "52 fois, il y en a qui en ont besoin pour travailler sur 365 jours, ce n'est pas assez", selon un automobiliste qui utilise sa voiture pour travailler. Ces 52 jours sont surtout destinés aux petits rouleurs. Et pour cela, ils devront à chaque fois remplir une autorisation.