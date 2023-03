VIDÉO - "Il n'était plus lui-même" : des automobilistes de plus en plus agressifs au volant

Alors qu'il roulait à vélo avec un ami sur une route de campagne, Aurélien Philibert a eu la peur de sa vie début février. Un échange d'insultes a débuté entre les cyclistes et un chauffeur pressé, quand celui-ci a décidé de percuter les vélos. "Il n'y a pas d'explication, un accès de colère, comme s'il n'était plus lui-même pendant deux trois minutes" se souvient le cycliste semi-professionnel. "Je suis tombé sur le côté de la voiture, heureusement, je ne suis pas passé en dessous, il a fait demi-tour pour revenir nous écraser, on s'est vite mis dans le bas coté parce qu'on avait peur. Là, je m'en sors bien, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave".

Le cycliste a été blessé à la jambe et au dos et a eu 10 jours d'arrêt du travail. Il a déposé plainte. L'agresseur est connu, mais aucune suite judiciaire n'a été entamée pour l'instant.