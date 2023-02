Voiture électrique à 100 euros par mois : les réservations ouvrent fin 2023

Toutefois, cette offre de location à cent euros par mois, réservée aux foyers les plus modestes, reste encore floue et pourrait impliquer de lourdes subventions. "Nous déploierons une offre abordable de véhicules électriques (...) en mettant en place des mécanismes de leasing pour accompagner les ménages les plus modestes", avait indiqué le candidat Emmanuel Macron lors de son premier discours de campagne pour la présidentielle, en mars 2022. Ce dispositif, d'abord proposé par la candidate socialiste Anne Hidalgo, viendrait s'ajouter à une ribambelle d'aides à l'achat qui ont fait exploser les ventes de voitures électriques, favorisant d'abord les acheteurs de voitures à 35 ou 40.000 euros.

L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron avait expliqué en mars 2022 que ce dispositif serait réservé aux professions socio-médicales, aux jeunes et au grand public, sous conditions de ressources. Il visait alors au moins 100.000 véhicules électriques en leasing par an. Des constructeurs comme Renault, Hyundai ou le Chinois MG ont récemment lancé des offres de location longue durée qui pourraient cadrer avec cette mesure. Notamment si le premier loyer (l'apport) est garanti par la Caisse des dépôts "pour les couples qui gagnent le Smic ou un peu plus", comme l'avait précisé Emmanuel Macron en 2022.