VIDÉO - Voiture électrique : la nouvelle ë-C3 dévoilée par Citroën va-t-elle démocratiser le marché ?

Ainsi, Citroën a dévoilé ce mardi à Meudon sa nouvelle C3 électrique, que la marque présente comme abordable à 23. 300 euros. Voire moins puisqu'elle passera à 18.300 euros avec le bonus écologique, ce qui en fait l'une des moins chères en France dans cette catégorie. "D'ici à 2035, toutes les voitures seront électriques sur le marché et donc on ne va pas y arriver si on n'est pas capable de rendre la voiture électrique abordable", explique Thierry Koskas, le directeur général de Citroën, dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.

Pour arriver à un tel prix, l'assemblage des pièces a été optimisé et la batterie a été fabriquée avec moins de composants rares et chers. La voiture aura 320 km d'autonomie - "largement suffisante pour les usages du quotidien", a vanté son directeur général lors de sa présentation. Et il promet moins cher encore "début 2025", avec une "version plus urbaine à 200 km d'autonomie, qui sera proposée à 19.990 euros". Beaucoup plus carrée que ses prédécesseuses, la nouvelle C3 - "best-seller de Citroën" avec 5,6 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement en 2002 - est aussi plus haute (1,57 m), lui donnant de faux airs de SUV. Le nombre de couleurs sera réduit à 5 pour, là aussi, limiter les coûts.