VIDÉO - Voiture électrique : le cap des 100.000 bornes de recharge franchi en France

La France, plus grand pays de l'Union européenne et dont le nombre de bornes par 100 km était jusqu'à récemment dans le bas du tableau, devient le deuxième pays le mieux doté en nombre absolu de bornes, derrière les Pays-Bas, a indiqué l'Avere. Pour continuer à combler le retard et répondre à la croissance continue de la mobilité électrique, Emmanuel Macron a fixé l'objectif de 400.000 bornes d'ici à 2030. L'Avere le fixe, elle, "entre 330.000 et 480.000" d'ici à la fin de la décennie.