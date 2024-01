VIDÉO - Voiture électrique à 100 euros par mois : la première livraison a été réalisée en Haute-Garonne

La première livraison d'une voiture électrique à 100 euros par mois à été réalisée en Haute-Garonne. Roselyne est la toute première personne en France à bénéficier de ce système de location de voiture à bas prix. Certaines conditions sont nécessaires afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif.

Roselyne ne cache pas son enthousiasme. Ce jeudi 4 janvier, elle est la première personne en France à bénéficier du système de leasing de voitures électriques "à 100 euros par mois" pour les plus modestes promu par le gouvernement. "Je suis contente d’avoir une nouvelle voiture. Le prix d’une voiture électrique est très élevé à l’heure actuelle", explique-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Cette femme originaire de Haute-Garonne va pouvoir conduire sa nouvelle voiture pour seulement 144 euros par mois pendant trois ans, au lieu de 402 euros sans ce leasing, qui permet de louer un véhicule pour une durée déterminée avant d’en devenir éventuellement propriétaire. Si le prix est aussi bas, c’est que l’État subventionne chaque véhicule électrique. Pour les concessions automobiles, ce dispositif est également "très intéressant", se félicite Lucas Bareille, conseiller commercial dans une concession Peugeot Stellantis &You à Toulouse.

Entre quatre et cinq millions de foyers éligibles

La première condition à respecter pour bénéficier de ce leasing est de ne pas dépasser un certain seuil de revenus : pour un couple avec deux enfants, il est par exemple fixé à 3850 euros net par mois. Il faut par ailleurs utiliser son véhicule pour des raisons professionnelles et rouler plus de 8000 kilomètres par an ou habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail. Au total, entre quatre et cinq millions de foyers seraient éligibles.

Il faudra tout de même être rapide : seuls les 20.000 premiers dossiers seront retenus en 2024, avant une possible montée en puissance de ce système. "Nous avons reçu beaucoup de demandes et nous constatons beaucoup d’engouement. Nous sommes donc en train de répondre à nos clients et de les recontacter car la démarche est simple", indique à TF1 Sandrine Bouvier, directrice mobilités électriques chez Stellantis.

Attention tout de même pour ceux qui voudraient profiter de ce coup de pouce : le contrat de location fourni ne comporte pas tous les services essentiels. Le client doit donc "ajouter l’assurance tous risques, éventuellement des options comme la maintenance et les frais d’immatriculation", précise François Blard, responsable de la concession BPM Cars Paris Porte d’Orléans. Dans les faits, le montant symbolique des 100 euros sera donc franchi. Cela ne devrait toutefois pas freiner la folie du leasing : une voiture sur deux est actuellement financée en location.