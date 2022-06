Voiture : la fin programmée des boîtes de vitesse manuelles

Elles sont désormais devenues majoritaires. Des pommeaux de vitesse relégués au second plan et seulement deux pédales au plancher. Aujourd'hui, la boîte de vitesse automatique est plébiscitée. C'est un changement radical et une prise de conscience de la part des automobilistes. Gros rouleurs ou citadins habitués des petites distances, les raisons du succès sont les mêmes."Dans les embouteillages, c'est hyper pratique", lance un automobiliste. "On n'a pas la tête à la boîte de vitesse et c'est le plaisir de conduire", rajoute un autre.