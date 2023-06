VIDÉO - Obligatoire, et pourtant : 28% des conducteurs ne bouclent pas systématiquement leur ceinture

Même plus besoin d'y penser, ce geste est devenu un réflexe pour la plupart des conducteurs et des passagers. La ceinture de sécurité est obligatoire depuis 50 ans à l'avant, et 33 ans à l'arrière. Au fur et à mesure des années, elle est entrée dans les habitudes. "Je me souviens quand on oubliait de la mettre. Et maintenant, c'est devenu automatique", raconte un conducteur.