Voitures d'occasion : pourquoi les vieux modèles ont désormais la cote

Entre les mains d’un garagiste, on aperçoit une voiture du siècle dernier, 230 000 kilomètres et tout un embrayage à changer, pour un coût de 1 500 euros. Si certaines pièces se font de plus en plus rares et chères, ce professionnel assure que les véhicules anciens sont fiables. "Dès qu'il est bien entretenu, il ne faut même pas regarder le kilométrage et l'année. Ce qui compte, c'est l'entretien du véhicule", affirme le professionnel. Aujourd’hui, l’âge moyen du parc automobile français est de dix ans et demi.