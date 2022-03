Voitures d’occasion : de plus en plus recherchées

Mais attention, le marché de l'occasion n'est plus aussi avantageux qu'il ne l'était. Comme nous l'explique Xavier Saison, directeur général du groupe automobile Lempereur à Dechy (Nord), "il y a une forte demande et une baisse de l'offre". Ainsi, les tarifs augmentent légèrement. Comptez entre 2 000 et 3 000 euros de plus qu'en 2019 selon les modèles.