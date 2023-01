Voitures d’occasion : les (très) vieux modèles sont ceux qui se vendent le plus

Entre les mains d'un garagiste se trouve une voiture du siècle dernier. Avec 230 000 kilomètres au compteur, tout l'embrayage est à changer pour un coût de 1 500 euros. Mais aujourd'hui, les voitures de plus de vingt ans font face à une nouvelle contrainte. "Sur certains véhicules anciens, on a des difficultés à trouver certaines pièces, donc forcément, plus cher", explique le mécanicien.