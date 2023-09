VIDÉO - Voitures électriques : la bonne affaire de l'occasion

Ce réseau de concessionnaires propose désormais une dizaine de voitures électriques d'occasion. Les stocks et les prix sont de plus en plus attractifs. Par exemple, en moyenne, une Renault Zoé d'occasion se vend aujourd'hui à 14.470 euros, une Tesla Model Y, à 52.880 euros. Ces prix sont en baisse de 2% et 26% en un an. Malgré ces prix, certains sont encore réticents à sauter le pas, notamment à cause de l'autonomie.

Au fil du temps, la batterie d'un véhicule perd de sa capacité et permet de faire moins de kilomètres : 4% au bout des 18 premiers mois. Puis c'est 2% de pertes d'autonomie environ chaque année. Au bout de dix ans, elle n'est plus assez performante et doit être remplacée.