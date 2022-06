Voitures essence et diesel : c'est fini en 2035 !

L'objectif du Parlement européen est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Interdire les véhicules thermiques permet effectivement de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il va falloir convertir les automobilistes au tout électrique. "Justement, j'ai calculé par rapport à l'économie de carburant que je vais faire. Franchement, c'est à peu près le même coût", lance une automobiliste. Chez des concessionnaires, on sent un frémissement. Les voitures électriques sont de plus en plus demandées, avec tout de même quelques questions.