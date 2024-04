Voitures hybrides rechargeables : les constructeurs mentent-ils aux acheteurs sur la consommation ?

Un rapport de la commission européenne a mesuré la différence entre consommations annoncée et réelle sur les voitures hybrides rechargeables. Ces dernières consommeraient trois à quatre fois plus que ce que les constructeurs annoncent. Une équipe de TF1 a fait le test, et sollicité des experts pour expliquer de tels écarts.

Du simple au double. C'est à peu de choses près la différence observée entre consommation annoncée et effective sur un modèle de véhicule hybride rechargeable, dans le cadre d'un test que réalise l'une de nos équipes dans le reportage ci-dessus. Dans le détail, l'affiche du véhicule dans lequel elle a tourné indique une consommation moyenne de 6,8l/100km, pour une consommation réelle de 11,9l/100km.

Un verdict sans appel que pointe un récent rapport de la Commission européenne, qui s'est appuyé sur les données transmises par des mouchards placés dans les véhicules depuis 2021. D'après ses auteurs, les hybrides rechargeables, à savoir celles qui connaissent la plus forte croissance en Europe depuis quelques mois, consomment en moyenne 3,5 fois plus de carburant que le niveau mis en avant par les concessionnaires lors de leur achat.

"Très déçu"

"C'est beaucoup plus qu'annoncé en concession", confirme dans notre reportage Ludovic, qui roule avec une voiture hybride rechargeable depuis deux ans, et consomme en moyenne 8l/100km, soit plus qu'indiqué lorsqu'il l'a achetée. "Je repasserai à une essence ou diesel prochainement", annonce celui qui s'était dirigé vers l'hybride précisément pour économiser du carburant, se disant "très déçu".

Mais comment un tel écart est-il possible ? Pour les constructeurs automobiles, la réponse est simple : tout s'explique par la façon de conduire des utilisateurs. "L'erreur est de penser qu'un véhicule hybride est un véhicule électrique complet, si on est amené à faire un parcours, il faut bien passer en mode hybride, il faut bien utiliser la batterie, mais avec parcimonie, sinon vous faites les 50 premiers kilomètres en électrique et le reste en essence", souligne Romain Moulon, directeur de la concession Peugeot de Limoges. De plus, les tests des constructeurs ont été faits en laboratoire dans des conditions bien particulières, parfois différentes de la réalité.

"Il y a des choses qui sont importantes pour les constructeurs, c'est qu'ils peuvent payer des malus, des amendes s'ils ne respectent pas les normes d'émissions de CO2, nous explique de son côté Clémentine Père, experte automobile chez Wavestone. Cette série de tests, finalement, allait dans leur sens. Maintenant, la consommation réelle va les impacter".