VIDÉO - Des milliers de voitures neuves bloquées sur le site Stellantis de Sochaux

Des milliers de voitures neuves en attente de livraison à leurs propriétaires. Faute de transporteurs routiers, l'usine Stellantis de Sochaux déborde. Le parking habituellement réservé aux employés a même été reconverti en zone de stockage. "Ça fait 30 ans que je suis ici, et je n'ai jamais vu ça. Ce qu'on craint aujourd'hui, c'est que la direction nous dise 'il faut que les stocks soient à zéro en fin d'année, donc on va arrêter de produire'. Si on arrête de produire, ça veut dire que les salariés vont rester au chômage et pour nous, c'est hors de question", peste Eric Peultier, délégué syndical Force Ouvrière du site.

Plus de 3000 voitures seraient actuellement immobilisées. L'usine en produit 1100 chaque jour. Contactée, la direction de Stellantis évoque plusieurs causes à ces délais : manque de chauffeurs routiers, mais aussi de camions touchés par la pénurie de semi-conducteurs.