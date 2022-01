Voitures neuves : les délais s'allongent encore

Habituellement, son parking déborde de voitures à vendre. Mais depuis quelques mois, ce directeur de concession n'a plus que des modèles d'exposition et des véhicules d'essai. Les livraisons arrivent au compte-gouttes, avec des délais d'attente de plusieurs mois. En cause, la pénurie mondiale de puces électroniques qui équipe nos véhicules.