Voitures neuves : plus rares et plus chères

Ce n'est pas la première fois qu'une usine Renault ferme temporairement à cause d'une pénurie d'un composant. Il s'agit d'une puce électronique appelée semi-conducteur, essentielle à la construction des voitures. Ces fermetures entraînent souvent des retards de livraison. Acheter une voiture neuve demande ainsi beaucoup de patience, jusqu'à un an. De plus en plus rares, elles sont aussi de plus en plus chères.