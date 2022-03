Voitures radars : dans quels départements flashent-elles déjà ?

Pas de répit pour les automobilistes. En plus des radars fixes, des véhicules sont progressivement déployés dans l'Hexagone pour veiller au respect des limitations de vitesse. Ces voitures radars banalisées, dont on estimait le nombre à 220 sur les axes routiers français à la fin de l’année 2021, sont arrivées en début de semaine dans trois nouveaux départements : l'Yonne, la Côte-d'Or et la Charente-Maritime.

D'autres départements français sont déjà concernés par ce moyen de contrôle, lancé en 2013. Les Pyrénées-Atlantiques le sont ainsi depuis le 1er mars. Mi-février, c'est en Saône-et-Loire que le dispositif était entré en piste. Après un mois de janvier marqué par 38 accidents et 7 décès dans le département, quatre véhicules doivent "permettre un contrôle plus fin des itinéraires les plus accidentogènes, permettre aux forces de l’ordre de pouvoir mener d’autres types de contrôles sur les routes (alcool et produits stupéfiants par exemple) et des contrôles avec interception", avait alors indiqué la préfecture dans un communiqué. Un dispositif loin de ravir les automobilistes du département, nombreux à dire craindre des abus - de même d'ailleurs que le président du conseil départemental André Accary (DVD) - dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.