Voitures radars : quel jour et à quelles heures flashent-elles le plus ?

Pilotés par des sociétés privées, ils sillonnent les routes de l'Hexagone pour venir en aide aux forces de l'ordre, de plus en plus accaparées par d'autres tâches. D'abord présents dans 20 départements français, lors du début de l'expérimentation en 2018, leur rayon d'action a progressivement été étendu. Ces contrôleurs d'un nouveau type évoluaient ainsi dans 39 départements en 2021, et 16 de plus depuis. En 2023, ce sont désormais huit régions qui sont entièrement couvertes (seules l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, l'Occitanie et la Corse ne sont pas encore concernées).