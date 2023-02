Voitures : voici les modèles les plus volés en France l'an dernier

Toyota, Lexus, Renault, Audi, Mercedes, Peugeot, Citroën... Comme tous les ans, la revue Auto Plus a dévoilé ce vendredi son classement des 50 modèles de voitures les plus volées en France, en compilant les données des assureurs. Et une chose en ressort : stable depuis 2016, le nombre des voitures volées est reparti à la hausse depuis 2022. Avec 134.000 vols au total, contre 122.700 en 2021, c'est 9% de plus. Soit 360 vols par jour, et 15 voitures volées par heure.