Vols annulés : quelles solutions pour les voyageurs ?

Ce devait être un voyage de rêve à Venise. Un cadeau d’anniversaire pour les 18 ans de sa nièce. À l’aéroport, Carole et sa famille ont bien enregistré leurs valises, mais ne pourront jamais embarquer. Leur vol a été annulé. Depuis un mois, elle multiplie les appels et les courriers. Sans résultat. Des dossiers comme celui de Carole, Jérémy Rozenberg, directeur des opérations chez Air-indemnite.com, en traite près de 250 000 par an. Des passagers, souvent démunis face aux compagnies aériennes, font appel à ses services pour obtenir réparations.