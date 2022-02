Vols de voiture : une hybride en tête du palmarès

C'est une première place dont la Toyota Prius se serait bien passée. Devant la Renault Mégane RS et le DS7 Crossback, la Toyota Prius devient la voiture la plus volée de l'Hexagone avec 227 vols pour 10 000 véhicules assurés. La faute à sa sécurité électronique facile à pirater, car ce sont des vols informatiques, le voleur arrive simplement avec son ordinateur, la reprogramme, et très souvent, on retrouve la voiture trois jours après, mais avec des pièces manquantes.