VIDÉO - Voyage le long du RER A, véritable colonne vertébrale de l'Ile-de-France

C'est une ligne qui a changé à jamais le visage de la région parisienne. 108 kilomètres de rails pour relier la banlieue parisienne à la Défense en passant par Disneyland Paris. Il s'agit du RER A, qui est aujourd'hui la ligne de transports en commun la plus fréquentée d'Europe.

Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), Marne-la-Vallée, Évry (Essonne) ou encore Sénart (Seine-et-Marne et Essonne)... Cinq villes nouvelles sont sorties de terre avec un seul objectif, dans les années 1960-1970 : désengorger la capitale. Pensées comme un idéal social, elles doivent fournir des logements, du travail et tous les services de proximité. D'ouest en est, le RER A doit alors relier la capitale à ces "nouvelles" banlieues. C'est l'un des plus grands chantiers du XXᵉ siècle.

À grand renfort de pelleteuses et de béton, les campagnes se métamorphosent, en quelques années. Cergy est passée de 3000 habitants dans les années 60 à plus de 65.000 aujourd'hui. L'axe est devenu plus que vital pour la commune. "Sans RER A, on n'a ni activité industrielle, ni activité universitaire, ni activité touristique. Quand il ne marche pas, je peux vous dire qu'on entend parler", assure le maire PS de Cergy, Jean-Paul Jeandon. Longtemps décriée, la ligne est désormais la plus ponctuelle du réseau express régional parisien.