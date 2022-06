Wifi dans les trains : une connexion toujours difficile

C'est devenu banal. Dans le train, tout le monde regarde un écran. Et dans les TGV, tout le monde essaie de se connecter au Wifi avec plus ou moins de chance, comme nous le montre une voyageuse habituée des trajets entre Paris et Lille. "Je pense qu'on peut patienter longtemps. Ça ne marche pas du tout. Du coup, je partage la connexion de mon téléphone", indique la jeune femme.