VIDÉO - Bornes pour voiture électrique : les installateurs croulent sous les demandes des copropriétés

Les copropriétés sont un marché très prometteur. Le mois dernier, un installateur spécialisé a reçu près de 500 demandes de devis, c'est dix fois plus qu'il y a un an. Mais du projet à la réalisation, il y a un grand pas : la prise de décision s'effectue en assemblée générale, une fois par an, et il faut la majorité.

Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.