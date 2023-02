VIDÉO - Zones à trafic limité : ne circulez pas, il y a des choses à voir

L'objectif de la mairie, c'est un centre-ville apaisé. Ce qui est une bonne nouvelle pour les commerçants qui voudraient, pour certains, aller encore plus loin. "Il va y avoir plus de familles qui se baladent en ville, pour regarder l'architecture et tout, du coup ils vont voir les petits commerçants, ça va faire un boost", espère Beau Brown, assistant manager d'un pub.