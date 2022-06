Zoom : la légende du paquebot France

C'est parti pour treize ans de traversées transatlantiques. Le paquebot France a relié le Havre à New York durant les années 60 et 70. Quatre jours et demi de traversée à fondre l'Atlantique, et redécouvrir l'Amérique à chaque fois. En 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing décide que le paquebot France, propriété de l'État, coûte trop cher et qu'il n'est pas rentable. L'équipage proteste et bloque le bateau en plein milieu du chenal du port du Havre.