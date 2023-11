Tempête Ciarán : la reprise du trafic SNCF va être progressive, des perturbations encore attendues vendredi

En revanche, pour les régions les plus touchées - Bretagne, Normandie et Hauts-de-France, "les reconnaissances se poursuivent et les travaux de remise en état continuent". "La reprise des circulations va s’étaler entre vendredi matin et samedi matin selon les secteurs. Les voyageurs sont invités à vérifier la circulation de leurs trains sur leurs canaux habituels d’information", ajoute SNCF Réseau dans son communiqué. Assez logiquement, en raison de la fin de l'épisode, la mesure d'arrêt du trafic est stoppée.

Du côté des TGV, la circulation sera normale en dehors de plusieurs lignes de l'ouest de la France. Les lignes Saint-Brieuc - Brest, Lorient - Quimper et Nantes - Sables d’Olonne seront perturbées vendredi. Par ailleurs, "les premiers trains au départ d’Hendaye et de Tarbes" seront aussi impactés, prévient SNCF Réseau. "Tous les clients concernés ont été recontactés et des mesures d’échanges et remboursements sans frais mises en œuvre", assure la compagnie ferroviaire.