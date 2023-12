Violences sexistes et sexuelles : en quoi consistent les "safe places" de la RATP pour se protéger des agressions ?

La RATP a inauguré ce mercredi le premier "lieu sécurisé" du réseau de transport parisien. Situé à Auber, il doit permettre aux victimes de violences sexistes et sexuelles d'y trouver refuge. Explications.

Un lien pour se protéger des violences. La région Île-de-France et la RATP ont inauguré ce mercredi à la station de RER Auber, dans le centre de Paris, le premier "lieu sécurisé" du réseau de transport francilien, pour permettre aux femmes victimes ou menacées de violences sexistes et sexuelles d'être accueillies. Situé au cœur de la station de RER A, il s'agit d'un magasin Relay dont les employés ont été formés par Umay, une start-up engagée contre le harcèlement de rue.

Toute personne se sentant menacée est censée pouvoir trouver refuge dans ce "safe place". Deux autres commerces - Avril (expérimentation d'un an) et Monop' (expérimentation définitive, comme Relay) - font également partie du dispositif, selon la RATP. "Nos formations aux employés visent à leur apprendre à la fois à recueillir, rassurer, et renseigner", a expliqué lors de l'inauguration Pauline Vanderquand, cofondatrice d'Umay.

D'autres points d'accueil bientôt ouverts

À terme, tous les lieux sécurisés du réseau de transport parisien seront référencés dans l'application de la start-up. Car d'autres points d'accueil seront déployés dans les prochains mois sur le réseau de transport francilien. "Nous avons proposé aux commerçants présents dans nos zones d'échanges de devenir des lieux sûrs pour les victimes", indique à l'AFP Sandrine Charnoz, cheffe de projet de lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports à la RATP.

"L'ambition de la RATP, à long terme, est de former un maillage conséquent de commerces de toutes tailles, constituant un écosystème bienveillant et sensibilisé", explique le groupe dans un communiqué. "Nous sommes déterminés à faire du réseau RATP un espace sûr", a renchéri le PDG de la RATP et ancien Premier ministre, Jean Castex. "Cette nouvelle expérimentation permettra à terme, de renforcer le sentiment de sécurité sur le réseau RATP pour l'ensemble de nos clients."

Ce dispositif est mis en place alors que près de neuf femmes sur dix affirment avoir été victimes de "harcèlement sexiste ou sexuel" dans les transports, selon les chiffres du gouvernement. "40% des femmes ne se sentent pas en sécurité sur nos réseaux, c'est inacceptable", a encore déploré Jimmy Brun, porte-parole de la RATP, citant une enquête qui sera présentée début 2024.