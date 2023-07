Violences urbaines : "au moins 20 millions d'euros" de dégâts dans les transports d'Île-de-France

Pour limiter les dégâts et réduire les risques, la circulation des bus et tramways est arrêté à partir de 21h dans toute la région, y compris ce lundi. "Hormis le dépôt d'Aubervilliers, les dégâts ont été fortement limités depuis la mise en place de cet arrêté", souligne IDFM. "Cette mesure est renouvelée pour préserver la sécurité des agents et voyageurs", explique l'autorité régionale, qui invite "les voyageurs à anticiper leurs déplacements."