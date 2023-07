Violences urbaines : transports à l'arrêt, couvre-feux... le point sur la situation dimanche, ville par ville

Toujours dans la moitié sud de la France, à Bordeaux, sur le réseau TBM, les tramways et bus ne circuleront plus à compter de 21h, a indiqué la société sur son site. Du côté de Grenoble, le service sur ces mêmes transports prendra fin dès 18h, avec de "derniers départs effectués un peu avant 17h", a indiqué le réseau TAG. À Saint-Etienne, les bus et tramways cesseront à compter de 17h ce dimanche soir.

À Toulouse, les tramways, bus et le téléphérique ne circuleront plus à compter de 20h. Les métros fermeront quant à eux à 20h des stations entre Arènes et Basso Cambo sur la ligne A et des stations Empalot et Trois Cocus sur la ligne B. En dehors de ces stations, les derniers départs sont prévus à 23h30 des terminus sur ces deux lignes, a annoncé le préfet d'Occitanie. Quant à Montpellier, "le service tramway et bus sera interrompu progressivement à compter d’environ 18h" ce dimanche, "puis suspendu à compter de 20h jusqu’à la fin de service", a précisé l'entreprise TAM.

Plus à l'ouest, du côté de Nantes, les bus et tramways cesseront leur service à partir de 21h, a indiqué le gestionnaire des transports Semitan à France Bleu. Quant à Saint-Nazaire, les transports en commun du réseau de la Stran cesseront dès 21h et reprendront normalement lundi matin si la nuit reste calme.