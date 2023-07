Violences urbaines : ville par ville, le point sur les transports en commun à l'arrêt ce samedi soir

En Ile-de-France, bus et tramways s'arrêtent à 21h

Les bus et tramways d'Ile-France cesseront de fonctionner complètement samedi à compter de 21h, a indiqué la RATP. La fréquence des passages commencera à diminuer un peu avant, pour permettre un arrêt complet pour 21h, précise la Régie, qui invite les usagers à "anticiper" leurs déplacements. Prise "en concertation avec la préfecture de police", "cette mesure pour la sécurité des agents et des voyageurs sera reconduite tous les soirs jusqu'à nouvel ordre", précisait-elle dans un tweet vendredi. "On adapte en temps réel, selon les zones, en fonction des directives de la préfecture de police", a souligné un porte-parole.

Concernant le métro, comme vendredi soir, il s'arrêtera la nuit prochaine aux mêmes horaires qu'en semaine, soit dernier départ à minuit et demi, toujours à la demande de la préfecture de police. Le service ne sera donc pas prolongé d'une heure comme c'est le cas habituellement le week-end. La RATP a aussi fermé dès 16h30 la station de métro Créteil Préfecture (sur la ligne 8), qui dessert le centre commercial Créteil Soleil envahi vendredi par une quarantaine de personnes. Le RER n'est en revanche pas concerné par ces mesures, a-t-on ajouté.

À Marseille, plus de transports après 18h

La préfecture de police a annoncé sur Twitter que les transports seraient "fermés à compter de la fin d'après-midi" avec de "derniers départs à 18h". "Le contexte actuel restant très sensible", la circulation des transports est réduite à Marseille, a abondé sur Twitter Audrey Gatian, adjointe au Maire en charge des mobilités. Dans le réseau de transports RTM, pour les lignes de bus, métro et tramways, les derniers départs se feront "à 18h", a-t-elle précisé après une nuit de violences inédites. "J'ai demandé aux opérateurs de trottinettes et de vélos de retirer les engins du centre-ville et de stopper totalement le service dans Marseille à partir de cet après-midi", a-t-elle ajouté.