Visite de Xi Jinping : quel impact pour les transports à Paris ?

La visite du président chinois devrait entraîner la fermeture de plusieurs stations de métro ce lundi à Paris. Depuis dimanche, la ligne 6 est fermée entre les stations Trocadéro et Etoile et le restera jusqu’au 7 mai.

Xi Jinping s’est posé ce dimanche à Orly où il a été accueilli par le Premier ministre Gabriel Attal. Et la visite officielle du président chinois en France a déjà des conséquences directes pour les usagers des transports parisiens. La ligne 6 du métro est fermée depuis dimanche après-midi entre les stations Trocadéro et Etoile et le restera jusqu’au 7 mai. Plusieurs autres stations pourraient être fermées lundi matin. N'hésitez donc pas à vous rendre sur le site de la RATP pour vous assurer que votre itinéraire habituel n'est pas impacté.

La circulation et l’accès à certains axes de la capitale devraient également être perturbés au moins temporairement en fonction du programme de cette journée particulière. À 11 heures, Xi Jinping ont en effet rendez-vous avec le président de la République Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. À 15h, les deux hommes prendront la direction des Invalides pour une cérémonie d'accueil officielle avec hymnes nationaux et revue des troupes.

À 18 heures, Emmanuel Macron et Xi Jinping ont rendez-vous au Théâtre Marigny en bas des Champs-Élysées pour une réunion au sommet avec des chefs d’entreprises chinois et français, avant un dîner d’état au palais présidentiel dans la soirée. Enfin si vous envisagiez de faire un tour au Peninsula, dans le XVIe arrondissement, sachez que la réservation est suspendue jusqu’à mardi "par mesures de restrictions", indique la direction du palace.