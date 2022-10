Voiture électrique : 30% des Français envisagent d'en acheter une

L'électrique souffre aussi de la comparaison avec les véhicules à hydrogène, encore très marginaux à l'heure actuelle. Ainsi, 63% des Français voient dans cette technologie une alternative sérieuse au thermique. De même, l'hybride est très appréciée (54% songent à en acheter une).

Point encourageant pour les autorités, seuls 12% des interrogés se disent "attachés" au véhicule thermique. Mais, dans le même temps, seuls 22% des Français se disent prêts à ne plus posséder de voiture si les modèles deviennent de plus en plus chers à l'achat et à l'usage. "Cela implique qu’avec les bonnes infrastructures (disponibilités des bornes de recharges), les bonnes technologies (meilleure autonomie des batteries) et des incitations financières, la France peut atteindre ses ambitions pour limiter les émissions liées aux usages des véhicules automobiles", affirme Fabrice Catala, associé du groupe Kea.