Voiture : Maud Descamps vous explique comment passer à l’électrique en 2024

Cette année, 17 nouveaux modèles de voitures électriques sont présentés et vont être mis sur le marché. Faut-il se laisser tenter par ce modèle de véhicule ? Maud Descamps nous répond dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Aujourd’hui, il y a environ 39 millions de véhicules qui roulent en France, mais seulement 1,5 million de voitures électriques. Pourtant, si on en croit les dires du gouvernement et des constructeurs automobiles, 2024 sera l’année de la bascule du parc automobile vers l’électrique. Cette année, pas moins de 17 nouveaux modèles de voiture électrique arrive sur le marché européen.

Une voiture électrique moins chère, est-ce possible ?

Si on a l’embarras du choix niveau modèle, en revanche, question prix, c'est autre chose. Eh oui, une voiture électrique coûte très cher. Maud Descamps nous révèle dans Bonjour ! La Matinale TF1 que le prix moyen se situe autour de 40 000 euros. Le défi des constructeurs automobiles est donc de proposer des voitures à un prix plus abordable.

Maud Descamps a passé en revue les 17 nouveaux modèles de véhicules électriques attendus sur le marché. Ainsi, Citroën va commercialiser sa nouvelle C3 à partir de 23 000 euros, la mythique R5 fait son grand retour et elle se décline en mode électrique pour une somme qui se situe aux alentours de 25 000 euros. Du côté de chez Renault, c’est la Megane qui se décline en version électrique, à partir de 34 000 euros. C’est plus abordable certes, mais cela reste tout de même assez onéreux.

Quid du bonus écologique ?

Hélas, il a été revu à la baisse. Aujourd’hui, il se situe aux alentours de 5 000 euros, mais pour les Français les plus riches, il est plutôt autour de 4000 euros. Par ailleurs, le bonus écologique est soumis à quelques conditions d’obtention. Seuls les véhicules 100 % électriques et à hydrogène peuvent y accéder. Ils doivent être immatriculés en France. Par ailleurs, les modèles électriques doivent avoir une masse inférieure à 2 400 kg en ordre de marche. Le prix de la voiture doit être inférieur à 47 000 euros et enfin, les modèles qui peuvent prétendre au bonus écologique doivent avoir un score environnemental supérieur ou égale à 60 points. Il faut savoir que le gouvernement a publié une liste des modèles électriques éligibles au bonus écologique. Sans surprise, les voitures construites en Chine sont exclues.

L’alternative à l’achat d’une voiture électrique ?

Si pour certains Français, l’achat d’un véhicule électrique ne rentre pas dans le budget, il est toujours possible de louer ! Le gouvernement a ainsi mis en place le « leasing », c’est-à-dire les locations de voitures électriques sur une longue durée. Elles sont proposées aux ménages les plus modestes pour une durée de trois ans. Il faudra compter 100 euros par mois pour une citadine et 150 euros par mois pour un modèle familial. Le gouvernement prévoit aussi une aide de 13 000 euros pour financer cette location. Un petit coup de pouce bienvenu pour faire de 2024, une année électrique.