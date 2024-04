Voitures d'occasion : coup de frein sur les prix, tous les modèles concernés

Si vous cherchez un véhicule d'occasion, c'est le moment d'acheter. Leur prix a baissé de 4,7% en un an, soit un gain de 1080 euros en moyenne. Un retour à la normale très attendu par les automobilistes depuis l'envolée des prix au moment du Covid, comme vous l'explique TF1.

Il y a quelques mois encore, les voitures d'occasion coûtaient presque aussi cher que les neuves. Désormais, c'est fini. Pour s'en rendre compte, direction Dechy dans le Nord. Chez Maxence Lempereur, concessionnaire automobile, les bonnes affaires s'inscrivent sur les pare-brises. C'est une bonne nouvelle pour Richard qui veut justement changer de voiture. Son budget est d'environ 15.000 euros. Et grâce aux prix moins élevés, il peut choisir un véhicule avec 20.000 kilomètres en moins. "Les occasions baissent alors que les neuves, c'est relativement stable. De toute façon, je suis contraint de remplacer celle qui est en panne, donc je n'ai pas le choix, mais c'est mieux quand c'est moins cher", affirme-t-il dans le reportage à retrouver en tête de cet article.

On a beaucoup plus d'offres en véhicules neufs, ce qui fait qu'on a, par effet de conséquence, plus d'offres en véhicules d'occasion. Maxence Lempereur, directeur-général du "Groupe Lempereur"

C'est aussi une excellente nouvelle pour le pouvoir d'achat, car tous les modèles sont concernés par la baisse des prix. Prenons l'exemple d'une Opel affichée à 24.000 euros : c'est 1000 euros de moins qu'en septembre dernier. Même constat pour un SUV électrique Dacia, d'entrée de gamme, affiché à 12.990 euros, soit 1 250 euros moins cher qu'à la même époque. "Aujourd'hui, on arrive effectivement à un rééquilibrage des prix. L'offre augmente sur le secteur de l'occasion parce qu'on a un secteur du neuf qui se rééquilibre aussi. On a beaucoup plus d'offres en véhicules neufs, ce qui fait qu'on a, par effet de conséquence, plus d'offres en véhicules d'occasion", explique le directeur-général du "Groupe Lempereur".

La baisse des prix se confirme également sur les sites de revente entre particuliers. En cause, la fin de la pénurie des semi-conducteurs et l'arrivée des véhicules asiatiques sur le marché. "Il y a une plus forte offre sur le marché du neuf en électrique, notamment, avec des prix qui baissent. Et les concurrents étrangers, notamment chinois, qui arrivent sur le marché, tirent les prix vers le bas. Résultat, il y a un effet de rebond sur les prix de l'occasion. Les prix de l'occasion suivent la tendance et baissent", analyse Anaïs Harmant, directrice marketing à "La Centrale".

Cette tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois. L'an dernier en France, plus de cinq millions de véhicules d'occasion ont été vendus. Un secteur qui ne connaît pas la crise.