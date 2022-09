Voitures électriques à 100 euros par mois : 3 questions sur le dispositif du gouvernement

Actuellement, les délais pour un véhicule neuf se situent entre six mois et un an. "Aujourd’hui, l’industrie automobile fait face à une pénurie de composants, et quand on veut acheter une voiture, que ce soit une voiture thermique ou électrique, il faut attendre de nombreux mois. Et c’est vrai que si la demande de voitures électriques augmente, les délais de livraison risquent un petit peu de s’allonger", estime Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire Cetelem, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Vous l’aurez compris, il faudra sans doute s’armer de patience.