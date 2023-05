Voitures électriques à 100 euros par mois : Clément Beaune dresse les contours du dispositif

"C'est pour la fin de l'année", a-t-il confirmé, évoquant "le mois de novembre". Dès cette date, "l'idée est [qu']on puisse faire des réservations et que les véhicules qui seront éligibles à ce leasing social, 100 euros pour les plus modestes, seront disponibles à partir de l'an prochain".

Au lancement du dispositif, en 2024, "quelques milliers véhicules" seront disponibles pour encourager "une production française et européenne". "Le but est que ce soit très simple, sur une plateforme en ligne, on recourt à une société de leasing et qu'il y ait le moins de frais possibles", a ajouté le ministre, rappelant qu'"il y a des gens qui sont exclus du marché de l'électrique, c'est pour eux qu'on fait du 'leasing' solidaire".