Voitures électriques : l'objectif de 100.000 bornes, fixé pour 2021, toujours pas atteint fin 2022

Un an après la date fixée, l'objectif n'a toujours pas été atteint. Les 100.000 bornes de recharge pour les voitures électriques, promises par le gouvernement pour 2021, n'étaient toujours pas déployées au complet, fin 2022. 82.107 points de recharge étaient ouverts au public au 31 décembre 2022, selon le baromètre mensuel de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere) et du ministère de la Transition énergétique.

Sur un an, 8472 nouvelles stations représentant 28.840 points de recharge ouverts au public ont été déployés sur le territoire, soit une hausse de 53%. L'objectif de 100.000 bornes "avait surtout pour ambition de donner un nouvel élan aux déploiements. En ce sens, c'est réussi", a tempéré Clément Molizon, délégué général de l'Avere-France. "Plus de 25.000 points de recharge sont sortis de terre en un an, soit plus qu'entre 2016 et 2020 !", a-t-il souligné. "Mais il nous faut maintenir l’effort afin de répondre aux besoins des utilisateurs".