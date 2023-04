Vols de vélos : les erreurs à ne pas commettre

☑️ Redoubler d’attention durant les périodes à risque

Toutes les périodes ne sont pas égales face aux vols. Selon l’étude de l’ADMA et de la FUB, la proportion de vols devient plus importante à l’arrivée et au fil du printemps, tandis qu’elle baisse durant les vacances scolaires d’été (juillet-août). Le pic de vols est quant à lui atteint en septembre et en octobre, soit lors des rentrées scolaires. En effet, ces deux mois rassemblent près d’un vol sur trois (31% déclarés pour l’année 2021).

Il existe des "heures à risques". Il faut évidemment redoubler de vigilance lorsque votre vélo est garé de 8h à 18h : en effet, "près d’un vélo volé sur deux aurait lieu en journée, d’après les personnes victimes d’un vol de vélo ayant répondu à l’enquête FUBADMA". "22 % en soirée (entre 18h et minuit) et 30 % la nuit (entre minuit et 8h)", détaille la FUB-ADMA.