Vols de voitures : quels sont les modèles les plus prisés et les régions les plus risquées ?

Trois régions de l'Hexagone sont particulièrement sinistrées, indique-t-il dans son cinquième observatoire des vols, publié ce mercredi. Comme chaque année, l'Île-de-France a enregistré en 2021 le plus grand nombre de vols mais aussi le taux de sinistralité le plus important (5,9 sur 1000 véhicules concernés en moyenne). En moyenne, 95 voitures et deux-roues sont volés chaque jour dans cette région, pointe Le Parisien. Toutefois, la tendance reste stable par rapport aux exercices précédents. Ce qui n'est pas le cas en Provence-Alpes-Côte d’Azur, deuxième région la plus touchée sur le territoire. Les vols de véhicules ont ainsi augmenté de 5,1% avec une sinistralité atteignant 4,1/1000. Auvergne-Rhône-Alpes (+4,5% en 2021) complète ce triste podium. Ces trois régions cumulées représentent plus de 50% des méfaits en France en termes de volumes. À noter que les Hauts-de-France (taux de sinistralité de 3,4/1000) et les Pays de la Loire (3,2/1000) sont également fortement touchées.