Vos courses Uber sont-elles plus chères quand vous avez moins de batterie ?

Si cela fait désormais plusieurs années que cette rumeur circule chez les adeptes de ces applications de mise en relation avec des chauffeurs, une publication l'a remise au goût du jour. Un compte "certifié" sur Twitter a affirmé, photo à l'appui, qu'un magazine aurait "démontré que, moins vous avez de batterie sur votre smartphone, plus votre course Uber sera chère". En moins de 24 heures, le message a été vu plus de 215.000 fois et republié 1000 fois avant d'être retiré. Alors, batterie faible rime-t-elle avec facture salée ? Nous avons vérifié.