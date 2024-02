Votation sur les SUV à Paris : le triplement des tarifs de stationnement l'emporte

Les Parisiens étaient appelés ce dimanche à se prononcer sur le triplement des tarifs de stationnement des véhicules les plus lourds, comme les SUV. Ils ont approuvé la proposition de la maire Anne Hidalgo à 54,55 %.

Le verdict est tombé ce dimanche soir, vers 22h. Les Parisiens ont approuvé à 54,55% la proposition de la maire PS Anne Hidalgo de tripler les tarifs de stationnement pour "les voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes", dont les SUV, selon les résultats officiels d'une votation qui a mobilisé 5,68 % des électeurs.

Selon le projet de la municipalité, l'utilisateur d'un véhicule thermique ou hybride rechargeable dépassant 1,6 tonne, ou deux tonnes pour un véhicule électrique, devra bientôt payer 18 euros l'heure de stationnement dans les arrondissements centraux de la capitale (du 1er au 11e) et 12 euros pour les arrondissements extérieurs (du 12e au 20e). À noter que les professionnels comme les taxis et les résidents se garant dans leur quartier ne seront pas concernés par ces nouveaux tarifs.

"Un choix clair des Parisiens"

La délibération sera présentée en mai pour application au 1er septembre, a indiqué Anne Hidalgo à l'annonce des résultats à l'Hôtel de Ville. La maire a salué un "choix clair des Parisiens" en faveur d'une mesure "bonne pour notre santé et bonne pour la planète".

Comme précisé dans le communiqué publié par la mairie de Paris en décembre dernier, cette hausse de tarif a pour but de "permettre un meilleur partage de l'espace public au bénéfice des mobilités douces, des rues aux écoles et des piétons". "Nous voulons dire stop aux dérives des constructeurs automobiles qui poussent à acheter des véhicules toujours plus gros, plus chers, plus gourmands en matières premières, plus polluants, alors que nous devons radicalement réduire la pollution qui tue chaque jour", avait ajouté Anne Hidalgo au moment de son annonce.

78.000 électeurs se sont déplacés

Un peu plus de 78.000 électeurs se sont déplacés ce dimanche dans l'un des 38 lieux de vote, sur environ 1,3 million d'électeurs inscrits, pour se prononcer "pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes".

En avril 2023, quelque 103.000 personnes, soit 7,46 % des inscrits, s'étaient prononcées pour l'éviction des trottinettes en libre-service dans la capitale, pour la première votation du genre. Cette fois-ci, c'est "un petit peu moins" de participation "que pour les trottinettes", mais c'est un "très bon résultat", a commenté Anne Hidalgo, anticipant d'autres votations pour "trancher des questions qui relèvent de nos vies quotidiennes".