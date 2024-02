Monter sur la balance avant d'embarquer : la compagnie Finnair teste (à son tour) de peser ses passagers

La compagnie aérienne Finnair va peser les clients sur certains de ses vols. L'objectif ? Mieux estimer le poids de ses appareils lors des liaisons aériennes. L'entreprise promet que ces données ne seront pas associées à l'identité des passagers.

Se faire peser avant de prendre l'avion ? Si vous comptez réserver un siège sur une liaison assurée par la compagnie finlandaise Finnair jusqu'à Helsinki, vous pourriez peut-être être bientôt concernés. Désormais, dans l'aéroport de la capitale du pays, où siège l'entreprise, les passagers de certains vols acceptent parfois de monter sur la balance pour pouvoir monter à bord. La raison ? Une volonté de Finnair d'estimer plus précisément le poids total de l'appareil avant un vol.

Bagages en soute, matériel de restauration à bord, objets à acheter lors d'un trajet... Dans un avion, tout est pesé avant chaque vol. Tout... ou presque : le poids des passagers n'est pratiquement jamais mesuré. Généralement, les compagnies décident d'utiliser les données de poids moyen des passagers fournies par des agences aériennes internationales afin d'avoir une idée de la masse totale d'un avion. La volonté de Finnair de peser ses clients avant qu'ils ne montent à bord tente donc de répondre à cette anomalie.

"Tout est anonyme", promet Finnair

La compagnie finlandaise a lancé l'expérimentation cette semaine au sein de l'aéroport d'Helsinki. 800 personnes se sont déjà portées volontaires pour être pesées avant de monter à bord. "Nous avons informé les clients de Finnair de cette enquête via nos réseaux sociaux et notre application mobile, et les premiers volontaires ont demandé de manière proactive à y participer avant même que l'équipement ne soit installé", a expliqué à CNN Päivyt Tallqvist, l'une des responsables de l'entreprise nordique. Les bagages à main passent, eux aussi, sur la balance pour affiner au maximum le résultat de l'analyse du poids de l'avion.

Finnair assure ne pas lier ces données de poids à un numéro de réservation ou à l'identité précise de la personne qui a accepté de monter sur la balance. "Tout est anonyme et seul le personnel situé à la porte d’embarquement voit le poids", assure ainsi, toujours à la chaîne américaine, Päivyt Tallqvist. Une fois collectées, ces mesures de poids serviront à réactualiser les données de poids moyennes de ses passagers. De cette manière, l'entreprise pourra, sans devoir de nouveau peser ses clients, mieux estimer le poids total de ses appareils en utilisant ces nouveaux calculs.

Finnair prévoit de poursuivre cette nouvelle procédure sur certains vols cet hiver, avant d'étendre encore le dispositif ces prochains mois. L'initiative n'est toutefois pas une première : les compagnies Korean Air et Air New Zealand ont déjà entrepris ce genre d'étude ces derniers mois.