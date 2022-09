TGV : la SNCF propose 500.000 billets Ouigo à 19 euros pour l'automne

"Pour les trajets ayant lieu entre le 12 septembre et le 10 décembre, vous pouvez profiter d'au moins un train par jour au prix de 19 euros ou moins", fait savoir la compagnie low-cost de l'entreprise. Une période qui comprend les vacances de la Toussaint et les ponts du mois de novembre, mais qui s'arrête avant les vacances de Noël. "Toutes les gares desservies par les trains grande vitesse et trains classiques sont concernées."